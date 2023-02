« J’étais encore jeune homme. Je me suis rendu à Jérusalem pour assister à un cours de Manitou. Le cours était consacré à lui poser des questions. Je lui en ai posé deux. Et il m’avait répondu assez sèchement. Je dirais même qu’il m’avait envoyé un peu balader. Deux jours après, je reçois un appel de la secrétaire de Manitou pour m’inviter à le rencontrer. Mais le rendez-vous n’a jamais eu lieu car Manitou est décédé quelques semaines plus tard. » (Michael Grynzpan, extrait de l’Interview réalisée par Monique Naccache)

Trente ans après, Michaël Grynzpan dévoile au grand public la personnalité du Rabbin Yéhouda Léon Ashkénazy dit Manitou dans un film intitulé « Manitou la Parole Retrouvée. » « A travers ce film, je donne une partie de la réponse à la conversation que nous aurions dû avoir » assure Michaël Grynspan. Et pour cause, le réalisateur de « Monsieur Chouchani » interroge dans ce documentaire les élèves de cette figure de judaïsme français d’après-guerre. « L’idée de réaliser un documentaire est parti d’une rencontre avec Olivier Cohen lors de l’anniversaire célébrant le centenaire de Manitou. Il m’a demandé de réaliser ce film. Je ne voulais pas qu’il s’adresse seulement à la communauté juive mais qu’il touche aussi le grand public » déclare Michael Grynspan. Et le réalisateur a pu compter sur le précieux savoir d’Olivier Cohen, responsable du site Manitoulhebreu.com où sont compilés vidéos et cours de Manitou.

Le Rabbin Yéhouda Léon Ashkénazy est né en Algérie, à Oran en 1922. En France, il a participé à la renaissance du judaïsme de l’après-guerre et a représenté l’une des principales figures du sionisme religieux. Il a également été à la tête de l’UEJF (1950-1955), des Eclaireurs israélites (1955-1956), qu’il a rejoints en 1940, et a fondé le Centre universitaire d’études juives qu’il a dirigé jusqu’en 1967.

« Manitou » a fait son alyah en 1968, peu après la guerre des Six Jours. Jusqu’à sa mort en 1996, il a été un guide pour de nombreux Juifs francophones, notamment ceux qui les nouveaux immigrants vers Israël. Il a ainsi fondé un réseau d’enseignement du judaïsme, l’Institut Maayanot, et un centre d’études juives et israéliennes, le Centre Yaïr.

« Aujourd’hui, il existe en Israël un engouement exceptionnel pour Manitou. Les jeunes en particulier, le découvrent et l’étudient beaucoup alors qu’ils ne l’ont pas connu. Les groupes Whatsapp pullulent, on peut parler de miracle Manitou. » assure Michaël Grynspan.

Le 1er et le 2 mars prochain, le public de Jérusalem découvrira ce film passionnant sur la Torah selon Manitou. Olivier Cohen et Michaël Grynzpan prendront tour à tour la parole et après la projection du documentaire le public sera invité à participer à un débat et des échanges avec les élèves du Rabbin Ashkénazi et les auteurs du film.

Avant-première du film « MANITOU la parole retrouvée »*

Producteur: Olivier Cohen, réalisateur: Michaël Grynszpan

Mercredi 1er mars et jeudi 2 mars

Centre Menahem Begin, 6 rue Sh. A. Nakhon, Jérusalem.

-19h00 : Accueil du public

-19h30: Ouverture de la salle

-20h00: Introductions d’Olivier Cohen et de Michael Grynszpan

-20h10 : Projection du film

-21h40: Débat et échanges entre les créateurs du film, un élève de Manitou, et la salle

-22h20: Fin de la soirée

(Le film est sous-titré en hébreu)

PAF: 40 ₪