Cette nuit (jeudi à vendredi), des centaines d’orthodoxes ont manifesté sur et autour du boulevard Bar Ilan, à Jérusalem. Des violences ont éclaté, une femme de 40 ans a été gravement blessée.

Ces orthodoxes manifestent contre l’arrestation d’un suspect dans l’affaire de l’incendie d’un magasin de téléphones portables, il y a quelques mois. Les manifestants exigent sa libération.

Les événements ont dégénéré lorsque des centaines de manifestants ont commencé à bloquer les routes et à mettre le feu à des feux de circulation et à des poubelles. Ils ont aussi jeté des pierres sur les policiers, aux cris de »nazis ». Les pompiers ont été appelés pour éteindre les incendies de poubelles mais l’une d’entre elles à dégringolé et blessé une femme de 40 ans qui passait par là.

Transportée à l’hôpital légèrement blessée, son état s’est dégradé dans la nuit et il est désormais qualifié de grave.

La police a ouvert une enquête. Deux personnes ont déjà été arrêtées pour trouble à l’ordre public et incendie de poubelles, sans que l’on sache s’ils sont directement responsables de la blessure de cette femme.

Par ailleurs, un autobus a été la cible de jets de pierre, ses pneus ont été crevés et le pare-brise éclaté. Le chauffeur a pu être exfiltré sans être blessé.

Ces manifestations orthodoxes violentes sont, rappelons-le, le fait de groupes minoritaires extrémistes qui trouvent régulièrement des prétextes pour s’en prendre à l’autorité de l’Etat.