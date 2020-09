La députée May Golan (Likoud) a tiré à boulets rouges contre Avigdor Lieberman après le soutien de ce dernier aux manifestations anti-Netanyahou malgré le confinement : « Avigdor Lieberman, qui a uen nouvelle fois appelé dimanche soir à ne pas respecter les consignes du gouvernement est un anarchiste de la pire espèce. C’est une honte que cet homme ait été ministre de la Défense de l’Etat d’Israël. Lieberman et les organisation de gauche se comportent de manière irresponsable en manifestant malgré le confinement. Ces mêmes personnes et organisations sont directement responsables de la poursuite de la la propagation du virus ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90