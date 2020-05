Pour la première fois, une manifestation a eu lieu à Beyrouth appelant au désarmement du Hezbollah. Elle n’a pas réuni beaucoup de gens mais il s’agit d’une nouveauté dans ce pays qui subit l’un des crises économiques et sociales les plus graves de son histoire. Les manifestants demandaient l’application des résolutions 1559, 1680 et 1701 du Conseil de sécurité qui demandent notamment le démantèlement de toutes les milices armées dans le pays et la prise en main de tout le territoire du Liban par l’armée régulière. Il accusaient également le Hezbollah de corruption.

La crise grave que connait le pays accentue les tensions interconfessionnelles déjà latentes, et dans les milieux opposés au Hezbollah et au visées de l’Iran, on craint que l’organisation terroriste chiite ne veuille profiter du chaos pour renforcer son emprise sur les institution de l’Etat. Autre signe qui indique un changement en cours, l’alliance conclue en 2006 entre les milieux chrétiens proches du président Michel Aoun et le Hezbollah a du plomb dans l’aile.

