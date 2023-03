Environ 90 000 touristes sont actuellement en Israël.

Le ministre israélien du Tourisme, Haïm Katz, a chargé son administration d’ouvrir un centre d’urgence pour les touristes.

Suite à la déclaration d’une grève générale en Israël, parallèlement aux perturbations à l’aéroport Ben Gourion, de nombreux touristes ont besoin d’informations et de réponses concernant la fermeture des sites touristiques et les perturbations des vols.

Le ministère du Tourisme a ouvert un centre d’urgence virtuel pour les touristes qui fonctionnera 24h/24 et 7j/7 en anglais et en hébreu, sur différentes plateformes : par téléphone, sur Facebook et WhatsApp. Le centre sera géré par des employés du ministère.

https://www.gov.il/en/service/virtual_office