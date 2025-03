Les manifestations contre le gouvernement se poursuivent aujourd’hui (jeudi) à Jérusalem. Contrairement à hier la police ne tolère plus le blocage de la circulation par des manifestants. Les conducteurs qui ont arrêté leurs voitures au milieu de la route sont cette fois interpellés et les véhicules ont été emmenés à la fourrière.

Plusieurs manifestants ont tenté de forcer les barrages rue Azza pour se diriger vers la résidence du Premier ministre. Des affrontements avec les forces de l’ordre aont éclaté lorsque ces dernières ont voulu les empêcher de passer.

Yaïr Golan, chef du parti Les Démocrates (anciennement Travaillistes), s’est interposé alors qu’un policier tentait d’éloigner un manifestant. Golan a alors été légèrement poussé par un policier et est tombé à terre.

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a réagi à ces images: »Je condamne fermement l’attitude de la police et l’atteinte à Yaïr Golan, ancien vice-chef d’Etat-major et chef d’un parti de l’opposition. Il ne peut pas être molesté alors qu’il manifeste pour la démocratie israélienne. Le Chef de la police doit ordonner une enquête immédiate sur cet incident ».

Benny Gantz a lui aussi condamné: »Ce que nous voyons ces derniers jours n’est pas né dans le vide. Des manifestants se font écraser, des policiers crient « Ben Gvir est de retour » tout en faisant preuve de violence envers les manifestants, et aujourd’hui, un incident particulièrement honteux et dangereux où le président d’un parti et ancien vice-chef d’état-major a été jeté au sol. Tout cela est le résultat direct d’un gouvernement extrémiste qui a perdu tout contrôle et qui est occupé à approfondir la division du peuple au lieu de promouvoir l’unité. Arrêtez-vous avant qu’un désastre ne se produise ».