Malgré les graves émeutes qui ont eu lieu aujourd’hui (samedi) à Tel Aviv, les manifestants contre le gouvernement ont battu le pavé ce soir rue Kaplan mais aussi dans d’autres endroits du pays comme à Haïfa.

L’ancienne ministre de la Justice, Tsipi Livni y a tenu un discours lors duquel elle a éclaté en sanglots après avoir entendu Miky Goldwasser, la mère d’Oudi Goldwasser, enlevé et tué en 2006 au sud Liban: ”J’allais au moins une fois par semaine sur la tombe de mon fils. Aujourd’hui, je n’y vais plus”, a partagé la mère endeuillée, ”J’ai honte. Qu’est-ce que je vais lui dire? Peut-être que grâce à vous, je pourrais retourner sur la tombe de mon fils”.

Tsipi Livni a ensuite déclaré: ”Le gouvernement prend des décisions sécuritaires irresponsables qui mettent nos vies à tous en danger pour satisfaire sa base de droite messianique, qui ne se contente pas d’agir avec violence dans les territoires mais en plus, elle accuse les officiers de Tsahal et le Shabak qui mettent en péril leurs vies chaque jour pour nous, de travailler pour les terroristes. Cela se produit parce que le Premier ministre a annoncé qu’il n’était pas prêt à se soumettre aux réservistes mais qu’il se soumet sans problème aux déserteurs orthodoxes et aux extrémistes messianiques”.