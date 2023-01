Ce soir (samedi), des milliers de personnes se sont réunies Kikar Habima, à Tel Aviv, pour manifester contre le gouvernement.

Les organisateurs ont déclaré: »Les éléments extrémistes et dangereux du nouveau gouvernement réflechissent déjà à la manière dont ils vont porter atteinte à tout le monde: comment accentuer la discrimination raciste envers les citoyens arabes, comment réduire les budgets sociaux, comment discriminer sur la base du genre ou de l’orientation sexuelle. Nous ne resterons pas à la maison les bras croisés et ne tomberons pas dans le désespoir et la frustration. Là où la lutte existe, il y a de l’espoir. Nous allons nous battre pour notre maison commune ».

Parmi les personnalités présentes: les députés du parti Avoda, mais aussi Ayman Oudeh, Tsipi Livni ou encore Avi Himi, le président de l’ordre national des avocats et Dina Zilber, l’ancienne adjointe du conseiller juridique du gouvernement, Avihaï Mandelblitt.

De nombreuses pancartes critiquant personnellement Binyamin Netanyahou ou dénonçant la réforme du système judiciaire côtoient des drapeaux palestiniens, brandis en plein coeur de Tel Aviv, en contradiction avec la loi.