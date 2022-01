Des manifestations contre le gouvernement Benett se déroulent mardi soir dans plus de cent carrefours et ponts à travers le pays à l’appel de nombreuses organisations. Les citoyens expriment essentiellement leur inquiétude sur l’avenir de l’Etat juif, le repeuplement juif en Judée-Samarie et la sécurité. De nombreux députés et rabbanim se sont joints aux manifestants. Parallèlement, un grand rassemblement de prières a eu lieu au Kotel en faveur de la préservation de la judéité de l’Etat.

Le comité d’organisation a publié le communiqué suivant : « Nous remercions les citoyens d’Israël qui sont sortis de Dan à Eilat en faveur d’un objectif important. La perte des valeurs et la ligne suivie par le gouvernement constituent un réel danger pour la survie et l’identité de l’Etat d’Israël. C’est la raison pour laquelle nous devons sortir dans les rues. Des citoyens de toutes origines se sont rassemblés comme un seul homme aux carrefours et sur les ponts contre l’attitude du gouvernement (…) Nous remercions le public qui a ‘voté avec les pieds’ afin de montrer son identification avec ce combat. Le gouvernement oublie que nous sommes un Etat juif et démocratique, pour la création duquel nos pères ont combattu, et nous disons tous d’une seul voix que ce gouvernement n’a aucune légitimité. Cette protestation va s’amplifier jusqu’à ce que gouvernement tombe ».

Photo libre de droits