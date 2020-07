L’ancien ministre Betzalel Smotritch (Yamina) accuse les grandes chaînes de télévision « de soutenir et encourager » le mouvement de protestation contre le gouvernement et le Premier ministre et il fait une comparaison : « Personnellement, j’ai souvent manifesté par le passé, parfois avec des dizaines de milliers de personnes, mais la couverture médiatique était à peine factuelle voire inexistante. Jamais les manifestations de droite n’ont eu droit à la même couverture bienveillante que celles de la gauche, avec d’incessants reportages sur place, et avec ce titre trompeur et ridicule d’un ‘pays en révolte’. Décidément, les grands médias israéliens sont résolument à gauche, partiaux et mobilisés (contre le gouvernement). »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90