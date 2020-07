Samedi soir, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées au Parc Charles Clore pour manifester contre la situation économique et sociale mais aussi et surtout contre Binyamin Netanyahou. Une partie des manifestants appartenant à des organisations gauchistes et anarchistes a ensuite commencé à bloquer des rues et la circulation, notamment dans le boulevard Rothschild.

Jérusalem : une manifestation pro-Bibi évacuée par la police

Des Israéliens venus exprimer leur soutien au Premier ministre Binyamin Netanyahou devant sa résidence à Jérusalem ont été évacués par la police! Une attitude assez surprenante de la part de la police qui a permis durant des jours à des foules ivres de haine de manifester au même endroit contre Binyamin Netanyahou en n’hésitant pas à user de violence envers des policiers ou des journalistes.

Photo Miriam Alster / Flash 90