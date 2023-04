Comme tous les samedis soirs depuis 15 semaines maintenant, des grandes manifestations contre la réforme et le gouvernement ont été organisées dans plusieurs villes du pays.

La principale s’est déroulée, cette semaine encore, à Tel Aviv, Rue Kaplan. En tout, plus de 100000 personnes étaient présentes. Ils étaient aussi nombreux à Netanya, Herzliya, Haïfa, Beer Sheva ou Rehovot.

Face à eux, quelques centaines de personnes ont manifesté pour la réforme. A Netanya, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, est venu saluer les manifestants pro-gouvernement.

Du côté des anti-réforme, le chef de l’opposition Yaïr Lapid était aussi à Netanya. Il y a prononcé un discours dans lequel il a expliqué aux participants que les représentants de son parti qui participent aux discussions à la résidence présidentielle sont là pour s’assurer que personne ne les prend »pour des pigeons » et pour »vérifier s’il est possible de parvenir à un large accord qui nous accompagnera pour les 100 prochaines années ».

A Tel Aviv, l’ancien Chef d’Etat-major, Dan Haloutz, a appelé Yaïr Lapid et Benny Gantz à cesser de discuter avec la coalition.

Durant la manifestation à Tel Aviv, plusieurs jeunes ont brûlé leur ordre d’incorporation à l’armée. Sofia Or, 17 ans, qui a l’intention de refuser de servir a prononcé un discours: »Israël est l’élément fort de l’équation, et il dispose du pouvoir et de la responsabilité de travailler pour un meilleur avenir pour les deux peuples. Au lieu de cela, il agit pour garantir une suprématie juive et une annexion qui clame sans honte à des millions de Palestiniens qu’ils demeureront sans droit civils basiques. C’est pourquoi aujourd’hui plus que jamais, il est important de se battre pour la démocratie, pour tout le monde, ne pas s’arrêter à la ligne verte. Je refuse de m’enrôler dans Tsahal et d’aider Israël à concrétiser cette politique, je refuse de le faire sans rien dire ».