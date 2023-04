Dans un contexte sécuritaire très tendu avec trois morts en moins de 24 heures dans des attentats dans la Vallée du Jourdain et à Tel Aviv, les manifestations contre le gouvernement et la réforme judiciaire se poursuivent ce soir, comme tous les samedis soirs depuis plus de trois mois.

Les manifestants ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes.

Par ailleurs, la manifestation rue Kaplan à Tel Aviv sera statique à la demande des services de police, compte-tenu des menaces sécuritaires sur la ville.

La police demande aux manifestants partout dans le pays, d’être attentifs aux consignes des policiers sur le terrain, de ne pas bloquer les voies de circulation et de respecter l’ordre public. »En cette période de niveau d’alerte maximal dans tout le pays, il est d’une importance capitale de laisser libres les voies de circulation, à tout moment pour les véhicules prioritaires ».

Les organisateurs de la manifestation n’ont pas explicitement donné la consigne de ne pas bloquer le boulevard périphérique Ayalon, comme chaque semaine, mais ont demandé aux manifestants de se disperser à la fin du rassemblement.