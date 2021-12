A l’appel de plusieurs associations sionistes, dont Israel Is Forever, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées mardi soir sur la place Habima à Tel-Aviv pour une manifestation en faveur de la défense de l’identité juive de l’Etat d’Israël et contre la direction que prend le gouvernement Benett-Lapid dans le domaine des relations entre l’Etat et la religion. Des citoyens de toutes les couches de population étaient là – y compris des Druzes – pour pour exprimer leur inquiétude. Parmi les nombreuses personnalités invitées qui se sont succédées à la tribune, le rabbin-kabbaliste David Batzri, les députés Elie Cohen, Galit Distal-Abtarian, Amir Ohana, Ketty Chétrit et Chlomo Karhi du Likoud, Betzalel Smotritch et Itamar Ben-Gvir de Hatziyonout Hadatit, l’avocate Talia Gottlieb, la militante sociale Shefi Paz du sud de Tel-Aviv mais aussi Meïr Lalouch, un habitant de Lod, surnommée le « shérif de Lod » qui a témoigné de ce qu’ont vécu et vivent encore les habitants juifs de la ville. L’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou dont le nom a été scandé durant la soirée, avait encouragé les citoyens à se rendre à la manifestation.

La plupart des orateurs ont souligné l’écart visible qui existe entre le peuple réel et la configuration du gouvernement, ce qui constitue un déficit de démocratie, et ont promis que l’esprit sioniste et juif qui anime la grande majorité du peuple finira par triompher.

Vidéo :

Photo Tomer Neuberg / Flash 90