Ce matin, un rassemblement a eu lieu au Kotel entre des partisans et des opposants à la réforme. Il a fait suite à un appel lancé par certains rabbins et certains leaders de la protestation, dont Shikma Bressler, à se retrouver pour une prière au Kotel et à marcher ensemble vers la Knesset, pour ”l’union du peuple”.

Cette manifestation a fait l’objet de nombreuses critiques dans le camp des partisans de la réforme qui n’ont pas accepté que des personnes en faveur du gouvernement acceptent de manifester aux côtés de ceux qui quotidiennement tentent de le renverser, encore jusqu’à aujourd’hui. Elles ont été accusées de se laisser instrumentaliser par les détracteurs de la politique de droite, et de pécher par naïveté.

Benny Gantz, Hili Tropper et Matan Kahana ont également participé à ce rassemblement.