Plus de 100000 manifestants se sont rassemblés ce soir rue Kaplan à Tel Aviv pour soutenir le gouvernement et lui demander de voter la réforme judiciaire.

Le ministre de la Justice, Yoav Kisch, a prononcé un discours sur place: ”Je ne suis pas venu ici uniquement en tant que ministre de l’Education, je suis aussi venu en tant que sous-général de réserve, pilote de chasse qui a servi en milouïm jusqu’à l’âge de 51 ans. De cette scène, je veux dire à mes amis pilotes de chasse: le refus de servir sape la démocratie. Ne tirez pas sur la corde. La maison ne brûle pas, il n’y a aucune raison pour utiliser cette arme fatale. Demain, nous allons voter la loi, parce que nous ne nous soumettrons pas à ces refus de servir sinon plus aucun gouvernement ne pourra travailler à l’avenir”.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a souhaité s’adresser aux opposants à la réforme: ”Je veux me tourner vers nos frères et nos soeurs qui se réunissent ici, à Kaplan, depuis de nombreuses semaines. Je veux justement m’adresser à ceux qui sont contre la réforme, aux officiers, aux pilotes qui ont signé leur refus de servir en milouïm. Je sais ce que vous ressentez. Pendant Oslo, pendant l’expulsion de Gaza, nous avons ressenti cette douleur authentique et c’est justement à cause de cela, que je vois votre douleur. Je m’engage à appliquer le principe: ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’il te fasse. Je m’engage à écouter, à parler, à faire beaucoup d’efforts pour que nous restions un seul peuple. Le peuple a le droit d’obtenir une réforme judiciaire, c’est pour cela qu’il a voté, mais malgré cela, nous devons être capables de nous asseoir et d’écouter, parce que nous sommes tous frères”.

La ministre des Transports, Miri Regev, a également pris la parole à Tel Aviv ainsi que la ministre de la Hasbara, Galit Distel Atbaryan, le ministre de l’Héritage, Amihaï Eliahou, le ministre de la Diaspora, Amihaï Chikli.

Le ministre de la Justice, Yariv Levin, et le président de la commission des Lois, Simha Rotman se sont exprimés par vidéo depuis la Knesset et se sont engagés à poursuivre la réforme et à voter demain la loi sur la clause de raisonnabilité.

Le message du gouvernement était: la loi sur la clause de raisonnabilité passera demain et nous serons disposés à dialoguer pour la suite de la réforme.

Le sous-général Amir Avivi, l’un des leaders de l’organisation des ”Bit’honistim” a déclaré à la tribune: ”Je veux que vous sachiez, la majorité écrasante de l’armée veille sur le peuple d’Israël. Les pilotes veillent sur nous, Tsahal est apte à faire face à tous les défis et veille sur nous à tout moment. Il y a une poignée d’officiers qui essaient de se rebeller. Nous ne pouvons pas l’accepter. J’ai servi 30 ans dans Tsahal, entre autres comme directeur du bureau du Chef d’Etat-major. Tous les officiers qui agissent contre Tsahal devraient entendre à nouveau ce que sont les valeurs de Tsahal. Il y a quelques jours, des gens ont manifesté ici contre la réforme, aujourd’hui, ce sont des gens pour la réforme, mais il y a une chose qui ne doit jamais nous séparer, c’est la sécurité de l’Etat d’Israël”.

Des centaines de réservistes ont manifesté ce soir à Tel Aviv en marchant vers le ministère de la Défense sous le slogan: ”Réservites sans conditions”.

A la fin de la manifestation quelques personnes ont tenté de descendre sur le périphérique Ayalon, mais en ont été empêchés par la police.

A Jérusalem, ce soir aussi, se tenait une manifestation des opposants à la réforme. Ils ont bloqué plusieurs axes de circulation dans la capitale et des canons à eau ont été utilisés pour les disperser.

Lors du rassemblement contre la réforme ce soir, l’ancien Président, Reuven Rivlin, a prononcé un discours. Il y a quelques mois, il avait affirmé qu’il ne participerait pas aux manifestations par respect pour son statut d’ancien Président, poste qu’il a quitté il y a peu. Ce soir, il a donc changé sa position. ”La crise que nous traversons est, sans aucun doute, grave et concrète, et il n’y a, à ce stade qu’une seule personne dans le pays qui peut empêcher la catastrophe, son nom est Binyamin Netanyahou”. A ce moment, la foule a hué le nom du Premier ministre, ce qui n’a pas empêché Rivlin de continuer: ”Bibi, arrête tout de suite tout le processus législatif”.