La réouverture au public du site des Tombeaux des Rois à Jérusalem n’a pas mis fin à cette saga politico-juridique qui dure depuis de nombreuses années. Le Consulat de France à Jérusalem a certes autorisé l’accès du site archéologique au public mais de manière restrictive: uniquement les mardis et jeudis et surtout par inscription préalable et acquittement d’un paiement pour entrer!

Le francophone Haïm Berkovits, auteur d’un livre sur le Tombeau des Rois travaille d’arrache-pied depuis des années sur cette question épineuse qui empoisonne régulièrement les relations entre la France et Israël.

Présent à cette petite manifestation pacifique devant l’entrée du site, il s’insurge contre le fait que ce lieu historico-religieux pour les Juifs ne bénéficie pas d’une entrée libre et gratuite pour tout Juif qui voudrait y prier. Selon la tradition juive, des personnages importants y sont ensevelis tels que la reine Heleni ou Kalba Savoua, le père de Rabbi Akiva et le Tombeau des Rois a été durant des siècles un lieu de visites et de prières pour les Juifs.

Haïm Berkovits a aussi évoqué les aspects politiques, historiques et juridiques de la question: la France, ne reconnaissant pas la souveraineté israélienne sur la partie orientale de Jérusalem, estime qu’elle est libre de prendre les décisions qu’elle souhaite concernant le Tombeau des Rois. Ce qui ne l’empêche pas, précise Berkovits, de demander à la police israélienne d’y maintenir l’ordre public et la sécurité.

Sur le plan historique et juridique, Haïm Berkovits rappelle que le lieu avait été acheté en 1874 par une femme française du nom de Berthe Amélie Bertrand née Lévy pour le dédier au peuple juif. Mais lors de l’inscription dans les registres, le Consul général à Jérusalem avait omis d’inscrire le nom de l’acheteuse en apposant son propre nom à la place! Plus tard, la France affirmait que l’un des célèbres frères Pereire en avait fait don à la France, ce dont il n’avait pas compétence sur le plan juridique.

La bataille juridique se poursuit donc face à l’Etat français, grâce à Haïm Berkovits, et en France, par l’intermédiaire de l’avocat William Goldnadel et du député Meyer Habib.

« Nous voulons juste que toute personne puisse se rendre librement au Tombeau des Rois pour y prier, sans plus », explique Haïm Berkovitz qui souligne qu’il n’existe aucun lieu de culte au monde qui exige un droit d’entrée payant.

