Des manifestations très violentes se déroulent depuis mardi après-midi dans certaines grandes villes, notamment à Kiryat Ata où résidait le jeune Solomon Taka z.l 17 ans,, tué samedi par un policier.

Les manifestants très en colère ont affronté les forces de l’ordre, brûlé des pneus, attaqué et renversé des véhicules de police, et bloqué des axes routiers, provoquant d’énormes perturbations de trafic.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lui-aussi lancé un appel au calme. dans un message filmé, il dit notamment: « Nous sommes tous en deuil après la mort tragique du jeune Solomon Taka z.l. Nous étreignons sa famille et nous étreignons la communauté éthiopienne toute entière. Elle m’est chère et elle nous est très chère, et ce ne sont pas des mots en l’air. Je sais qu’il y a des problèmes qu’il faut résoudre. Nous avons déjà beaucoup travaillé en ce sens. mais je vous exhorte, cessez de bloquer les axes routiers. Nous sommes un Etat de droit et nous n’accepterons pas le blocage des routes. Nous résoudrons les problèmes ensemble tout en respectant la loi ».

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a publié lui-aussi un communiqué: « Je m’identifie à la communauté d’origine éthiopienne et respecte sa volonté d’exprimer sa protestation. Les forces de l’ordre ont agi avec retenue afin de ne pas en arriver à des affontements violents. Je suis conscient de la douleur de toute la population et j’en suis très peiné. Il est important de comprendre que la police a agi uniquement dans le but de ne pas provoquer de victimes. Malheureusement, parmi les manifestants il y a des éléments qui usent d’une grande violence, sans limite, contre des policiers et des civils. S’attaque à des ambulances ou à des équipes de secours n’a aucune légitimité. Nous continuerons à respecter le droit de manifester mais nous ne tolérerons par l’anarchie ».

Enfin, le chef de l’opposition Benny Gantz a lui-aussi appelé au calme, afin de « ne pas rajouter de la douleur à la douleur ».

