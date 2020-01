Dimanche à 16h30 aura lieu un rassemblement à Jérusalem en signe de solidarité avec les communautés juives de diaspora qui face face à la montée de l’antisémitisme. Ce rassemblement est à l’initiative de l’Agence juive, de l’Organisation sioniste mondiale et de l’antenne israélienne de l’Anti Defamation League (ADL). Le rassemblement aura lieu devant le siège des institutions sionistes à Rehov Keren Hayessod, au même moment une se déroulera à Brooklyn (New York) une marche de protestation contre la montée inquiétante des actes et attentats antisémites aux Etats-Unis. Cette marche est organisée la Jewish Federation of New-York (UJA), sous le slogan « No Hate – No Far ».

Photo Wikipedia