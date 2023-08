Pendant plus de trois heures aujourd’hui (dimanche), le carrefour du Cinema City à Jérusalem, a été bloqué par une manifestation de membres de la communauté éthiopienne en Israël.

Ils protestaient contre le gouvernement qui, selon eux, refuse de rapatrier leurs proches restés en Ethiopie qui est en proie à des combats ces derniers jours.

Jeudi dernier, lors d’une opération de sauvetage menée par le ministère des Affaires étrangères, le conseil de Sécurité nationale, l’Agence Juive et le ministère de l’Alya et de l’Intégration, 200 ressortissants israéliens et futurs olim ont été évacués des zones de combat vers Israël.

Les manifestants demandent que leurs proches soient aidés par le gouvernement israélien pour qu’ils puissent faire leur alya comme eux l’ont fait des années auparavant.

Un des participants a témoigné sur Ynet: ”Ma soeur est décédée et son fils est resté en Ethiopie. Son plus jeune fils vient de finir l’armée ici, il ne manque plus qu’à faire venir le grand frère. Il y a 25 ans, on nous a dit que quand il aurait 18 ans, il pourrait faire son alya. Il en a aujourd’hui 35 et il est toujours là-bas. Il y a la guerre, ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Il a des enfants et ne peut même pas aller faire des courses. Qu’ils les fassent monter en Israël comme ils l’ont fait avec les citoyens d’Ukraine”.

C’est, en effet, l’un des mots d’ordre de la manifestation: exiger le même traitement pour les Juifs d’Ethiopie que pour ceux d’Ukraine.

Beaucoup de manifestants portaient des photos de leur proche et dénonçaient le ”racisme” et la ”discrimination”.

Les organisateurs de la manifestation ont déclaré: ”Ces jours-ci se déroule une guerre terrible entre les milices locales et le gouvernement fédéral, dans les zones de combat se trouvent beaucoup de Juifs qui ne sont pas en sécurité. Nous recevons de nombreux appels de proches en Israël qui sont inquiets pour leurs frères et soeurs dont ils ont été séparés, il y a des années, et qui attendent de pouvoir faire leur alya. Le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer, est responsable de la vie de ceux qui attendent à Gondar. Si, à Dieu ne plaise, un drame se produisait, le nom d’Ofir Sofer sera à jamais entaché dans l’histoire des Juifs d’Ethiopie. Le gouvernement israélien doit faire les efforts nécessaires pour venir en aide à ceux qui attendent, comme il a agi avec rapidité pour faire monter des dizaines de milliers de personnes d’Ukraine et de Russie au début de la guerre”.