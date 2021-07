Les organisations de gauche qui ont battu le pavé durant des mois contre Binyamin Netanyahou poursuivent dans leur campagne de haine envers lui. Samedi soir, sous la houlette de « Crime Minister », des manifestants se sont rassemblés devant le domicile d’Itshak Herzog à Tsahala. Leur exigence envers le futur président de l’Etat : qu’il renonce à la nomination de Naor Yahia comme porte-parole présidentiel. Le « crime » commis par le nominé : il a été par le passé porte-parole de Binyamin Netanyahou !

Dans un communiqué « Crime Minister » déclare : « Herzog enfouit sa tête dans le sol et s’entête à faire entrer par la grande porte le ‘Bibisme’ dans la résidence présidentielle. Il s’agit d’un crachat au visage de la moitié de la population israélienne qui en a assez de la division et de l’incitation (sic) dans laquelle M. Yahia a joué un rôle actif. La nomination de Yahia pollue le sens étatique que la résidence présidentielle est censée représenter. Bouji ! Nous ne vous laisserons pas une minute de répit et exigeons de votre part de vous ressaisir et de revenir sur votre décision de nomination ».

La haine de la gauche envers Binyamin Netanyahou n’a pas cessé avec son départ du pouvoir.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90