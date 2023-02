Ils étaient environ 40000 ce soir (samedi) à Tel Aviv et 10000 à Haïfa, à manifester, pour la cinquième semaine consécutive, contre le gouvernement et la réforme du système judicaire.

L’intervenant principal de la manifestation à Tel Aviv était Rony Alcheikh, l’ancien chef de la police, qui était en poste au moment des mises en examen de Binyamin Netanyahou.

Il s’est dit »convaincu que l’on peut arrêter cette folie ». Il a reconnu que le système judiciaire nécessitait certains changements. Mais, selon lui, la réforme telle qu’elle est proposée par Yariv Levin et Binyamin Netanyahou n’est pas la bonne car elle supprime tous les freins: »Toutes les forces seront concentrées aux mains du pouvoir exécutif, sans freins. Il pourra faire tout ce que bon lui semble. Ce qui est illégal deviendra légal en quelques jours et s’il le faut sera gravé dans la loi. Le frein au pouvoir est une valeur juive basique et profonde que nous n’avons pas le droit d’abandonner. Une étude de la Bible permet de comprendre ce qui se passe lorsque le roi tient toutes les rênes et à quel point le pouvoir corrompt. Les prophètes n’ont jamais eu de force formellement mais uniquement spirituellement et il est arrivé plus d’une fois qu’ils soient persécutés par le roi, tués ou arrêtés ».

Outre Tel Aviv et Haïfa, quelques milliers de personnes s’étaient aussi rassemblées à Herzliya et à Modiin, devant le domicile du ministre de la Justice, Yariv Levin.

Des Israéliens qui vivent à l’étranger ont également manifesté dans plusieurs villes. Ils étaient quelques centaines à Berlin, Londres, Bâle, Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Toronto, Boston, New York et Miami.