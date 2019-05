Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées samedi soir à Tel-Aviv pour manifester contre ce qu’ils appellent « les menaces contre la démocratie israélienne ». Les manifestants ont répondu à l’appel des partis Bleu-Blan, Meretz, Avoda mais aussi de partis arabes qui accusent le Premier ministre de vouloir faire passer une loi personnalisée qui lui conférerait l’immunité en cas de mise en examen. Ils dénoncent aussi les intentions de la majorité de rééquilibrer les rapports entre les pouvoirs et recadrer le rôle de la Cour suprême au moyen de la loi de préséance, qui permettrait à la Knesset de revoter des lois invalidées par la Cour suprême.

De nombreux manifestants portaient une coiffe turque, illutration du slogan (stupide) de Yaïr Lapid qui accuse Binyamin Netanyahou de mener Israël vers une nouvelle Turquie et de devenir un nouvel Erdogan! Le président de Yesh Atid a d’ailleurs été parmi les plus virulents et arrogants: « Ecoutez bien Bibi, ce qui se passe sur cette place! Nous ne vous permettrons pas de devenir Erdogan. Il n’y aura pas ici de dictateur à la turque. Nous ne sommes pas vos sujets et nous ne vous laisserons pas détruire la Cour suprême. Vous n’êtes pas au-dessus des lois et nous ne vous permettrons pas de devenir dictateur! » A noter parmi les manifestants la présence…d’Ehoud Olmert, qui a eu l’outrecuidance de qualifier Binyamin Netanyahou de « délinquant ».

N’ayant pas réussi à obtenir le pouvoir par…la démocratie qu’ils prétendent défendre, les organisateurs de cette manifestation ont annoncé leur intention « d’utiliser la rue, les médias et le système judiciaire » pour combattre le futur gouvernement.

Au Likoud on accuse les différents intervenants lors de cette manifestation de n’avoir eu que des paroles de haine envers le Premier ministre. Le nouveau député Ariel Klener a déclaré: « Cette manifestation est en fait une manifestation contre la démocratie. Tous ses participants appartiennent au groupe de citoyens qui ne sont pas capables d’accepter les résultats des dernières élections démocratiques (…) Il s’agit d’une coalition qui va de Benny Gantz à Ayman Oudeh dont l’objectif est de délégitimer ceux qui ont été choisis par le peuple pour diriger le pays, conformément aux normes démocratiques élémentaires. Mais ils ne réussiront pas! Nous sommes là et nous resterons, pour le bien de la population, grâce à la majorité qui a été accordée au camp national et au Likoud ».

Dans un communiqué officiel, le Likoud ironise sur Yaïr Lapid qui est en pointe dans ses attaques contre le Premier ministre et dans ses appels à « protéger la démocratie »: « Lapid parle de ‘danger pour la démocratie’ et du président Erdogan? La prochaine et première fois qu’il y aura des primaires au parti Yesh Atid sera probablement en 2045. Rappelons que la députée Adi Kol qui s’était opposée à Yaïr lapid avait été exclue du parti sans autre forme de procès. Lapid est une grosse blague! »

Enfin, plusieurs tenors du Likoud ont dénoncé le fait que les organisateurs aient laissé un ennemi de l’Etat d’israël et partisan du terrorisme anti-israélien, Ayman Oudeh, monter à la tribune et s’exprimer.

