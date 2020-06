Une manifestation anti-israélienne s’est déroulée samedi à Paris à l’appel d’une quarantaine d’organisations musulmanes et de gauche, y compris le BDS. Les islamo-gauchistes et les ‘idiots utiles’ de la cause factice « palestinienne » ont donc repris du service et ont défilé avec des cris de haine contre l’Etat juif.

Depuis dix ans, ces mêmes défenseurs des droits de l’homme ne sont jamais sortis une seule fois dans les rues pour dénoncer les massacres en Syrie, les horreurs commises par Daech ou les massacres commis contre les Yezedis ou les Kurdes. Les massacres commis par des Musulmans à travers le monde ne dérangent guère leur conscience à géométrie variable, mais par contre la perspective d’extension de la loi israélienne sur des territoires appartenant de droit au peuple juif, voilà une cause valable à défendre.

« Israël assassin et criminel » pouvait-on entendre et lire parmi les innombrables slogans haineux et qui ne peuvent s’expliquer autrement par un antisémitisme qui ne veut pas dire son nom. On y a vu également le slogan « Israël, laboratoire des violences policières ».

Vidéos:

#SputnikVidéo | «Nous sommes tous des Palestiniens», scandent des manifestants en soutien au peuple palestinien pic.twitter.com/rb3b4rOU6C — Sputnik France (@sputnik_fr) June 27, 2020

Aujourd'hui à #Barbes, manifestation contre les offensives de #Trump et Netanyahu qui veulent annexer une grande partie des territoires #palestiniens. Tous ensemble contre l'impunité de la colonisation israelienne ! pic.twitter.com/3FSemUF6o6 — Révolution Permanente (@RevPermanente) June 27, 2020

