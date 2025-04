Ce lundi, l’armée israélienne a lancé l’une des campagnes de recrutement ultra-orthodoxe les plus ambitieuses de son histoire. Des centaines de jeunes hommes, issus notamment des communautés hassidiques de Belz, Stolin et Karlin, doivent rejoindre les rangs de l’armée, dans ce qui est présenté comme le plus important recrutement Haredi jamais réalisé. Des manifestants ultraorthodoxes opposés à l’enrôlement se sont rassemblés devant la base de Tel Hashomer près de Tel Aviv, bloquant plusieurs axes de circulation

Ce cycle marque un précédent : pour la première fois, ces grandes communautés hassidiques participent officiellement et collectivement à l’enrôlement militaire, avec environ 20 recrues destinées à des rôles de soutien au combat. Bien que ce chiffre reste modeste, certains observateurs y voient un signal d’évolution.

Malgré cet élan historique, les résultats globaux restent décevants. Selon des données publiées ce lundi par Kan Reshet Bet, l’armée n’a pas atteint ses objectifs de mobilisation des jeunes Haredim. Sur environ 3 000 ordres de conscription envoyés au premier tiers de l’année (depuis juillet), seuls 627 jeunes hommes se sont présentés, soit à peine 20 %. La situation s’est encore dégradée au second trimestre : sur 7 014 convocations, à peine 367 recrues, soit moins de 5 %, ont répondu à l’appel.

En parallèle, les autorités militaires ont émis 2 473 mandats d’arrêt pour insoumission, 446 interdictions de quitter le territoire, et comptabilisent déjà 962 cas officiels de désertion. Le troisième trimestre ne semble guère plus prometteur : près de 9 000 ordres ont déjà été envoyés, et 5 000 autres devraient suivre d’ici la fin de la période.