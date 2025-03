Des centaines de Gazaouis ont organisé ce mardi une vaste manifestation dans le nord du territoire aux abords de l’hôpital indonésien pour protester contre le Hamas et la reprise des hostilités. Un événement suffisamment rare pour être mentionné, et qui pourrait être le prélude à d’autres du même type.

Les manifestants, rassemblés sous un grand drapeau blanc improvisé à partir d’un morceau de tente, ont défilé avec des pancartes réclamant la fin de la guerre. Menée par des partisans du Fatah et du mouvement «Badna Naish » (« Nous voulons vivre »), la manifestation exprime une frustration profonde contre le conflit et ses conséquences dévastatrices.

L’appel à manifestation lancé par « Badna Naish » invitait tous les citoyens de Gaza à se mobiliser et à exiger la fin des hostilités. Bien que les organisateurs aient évité les attaques directes contre le Hamas, les slogans et les conversations sur les réseaux sociaux trahissent une critique acerbe.

Les manifestants ont dénoncé les massacres de civils et critiqué les « mouvements de résistance » accusés de sacrifier la population gazaouie pour leur propre survie. Parmi les slogans entendus lors du rassemblement: « Le peuple ne veut pas la guerre, le peuple ne veut pas du Hamas et il ne veut pas de la chaîne Al-Jazeera », ou bien encore : « Oui à la paix, non au régime tyrannique du Hamas. Assez de guerre, assez de destruction à Gaza. »

Des hommes du Hamas arrivés un peu plus tard sur les lieux pour disperser la manifestation ont été accueillis par des jets de pierres.