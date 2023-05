Ils n’étaient pas très nombreux ce soir à avoir répondu à l’appel de plusieurs organisations de gauche à manifester dans Bné Brak contre le budget alloué aux orthodoxes.

Leur mot d’ordre: »Nous avons fini d’être des mules ». Pour eux, les orthodoxes ne font que profiter des avantages octroyés par l’Etat et ne participent en aucune façon à l’effort national.

Leurs slogans se heurtent à la réalité puisque de plus en plus d’orthodoxes, et notamment à Bné Brak, travaillent mais aussi s’enrôlent à l’armée. Par ailleurs, ce secteur de la population s’illustre dans diverses oeuvres de charité envers laïcs et religieux, qui en font des acteurs importants de la société israélienne.

Mais pour les organismes tel que A’him Laneshek cela ne suffit pas. Ils n’admettent pas que l’Etat alloue des sommes importantes aux yeshivot et autres centres d’intérêt de la population orthodoxe du pays.

»Nous sommes venus à Bné Brak pour signifier au gouvernement de destruction et en particulier au leadership orthodoxe qui d’une main collabore avec la dictature et de l’autre pille les caisses de l’Etat, que nous avons assez d’être des mules. Les mules portent tout l’effort national militaire et économique. Nous avons fini d’être des pigeons qui remplissent les caisses de l’Etat qui sont devenues des sources de corruption politique pour les amis de Gafni et Smotrich et pour que Yariv le destructeur puisse promouvoir une dictature après le vote du budget. Nous ne sommes pas contre le public orthodoxe mais nous appelons leurs représentants à se ressaisir et à stopper la destruction d’Israël », ont communiqué les organisateurs de la manifestation.

Ils ont appelé à »assiéger » Bné Brak ce soir. Un vocabulaire très dur qui n’a pas empêché les habitants de la ville de dresser des tables remplies de gâteaux, de boissons et autres biscuits apéritifs qu’ils ont gracieusement offerts aux manifestants.