On imagine toujours quelle serait la couverture médiatique à la vue d’une telle pancarte lors d’une manifestation de droite. Jeudi soir, lors de la manifestation de gauche devant la résidence du Premier ministre, un manifestant n’a pas hésité à brandir une pancarte portant l’inscription : « Bibi ! Mussolini, Ceaucescu et Kadhafi n’on pas voulu démissionner non plus ! » Autrement dit, ils ont été exécutés éliminés par les armes…

Dans ce cas et dans ce camp, il s’agit bien entendu du simple exercice de la liberté d’expression…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90