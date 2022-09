Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a signé des mandats de saisie de millions de shekels que l’Autorité palestinienne reverse aux terroristes avec du sang sur les mains.

Ces mandats ont été signés dans le cadre de la lutte que mène Israël contre le financement par l’AP des terroristes dans les prisons israéliennes ainsi que de leurs familles.

Ils concernent 86 prisonniers, des terroristes ayant déjà purgé leur peine et des familles de terroristes pour un montant de près de 10 millions de shekels. Cette décision a été rendue possible par un travail en commun du Shabak, des services de renseignements et du département national de lutte économique contre le terrorisme sous la houlette du ministère de la Défense.

Une demande a été adressée aux banques par lesquelles transitent cet argent et au sein desquelles les terroristes et leurs familles possèdent des comptes, afin de saisir les sommes qui leur sont destinées. Elles seront déposées sur un compte de dépôt de l’Etat.

Plusieurs des terroristes concernés ont du sang sur les mains.

Notons que ce n’est pas la première fois qu’Israël adopte ce genre de mesures. La dernière fois était il y a quelques années maintenant. Le ministre de la Défense a affirmé que cette décision serait reproduite à l’avenir: »Nous continuerons à nous battre contre le canal financier du terrorisme par tous les moyens, et nous continuerons à nous battre contre tous ceux qui participent à des actions terroristes. Dans le même temps, nous continuerons à renforcer les domaines économiques et civils en faveur des habitants de l’Autorité palestinienne qui ne sont pas impliqués dans le terrorisme et qui veulent de la stabilité et de la prospérité ».