Le Président israélien, Itshak Herzog, a condamné la décision de la Cour Pénale Internationale, d’émettre des mandats d’arrêt internationaux contre Netanyahou et Gallant.

Il a déclaré: ”C’est jour sombre pour la justice, un jour sombre pour l’humanité. La décision absurde de la CPI, qui n’a été prise de manière innocente, a transformé la justice universelle en plaisanterie universelle. Elle a tourné en dérision le sacrifice de tous ceux qui se sont battus pour la justice, depuis la victoire des Alliés contre les nazis jusqu’à aujourd’hui. La décision a choisi le parti du terrorisme et du mal face à celui de la démocratie et de la liberté et a fait du système juridique international le bouclier humain des crimes du Hamas contre l’humanité”.