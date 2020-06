MAMASH TAÏM, Le 1er guide gastronomique francophone en Israël est fier de vous présenter aujourd’hui : בית מלך – Beth HaMeleh !

Curieux de gastronomie, à la recherche de lieux branchés ou insolites en Israël ?

Léa Tov vous fait découvrir ses adresses culinaires incontournables !

Un décor boisé, de nouvelles saveurs, un mélange d’épices unique en son genre savamment associé dans des salades fraiches et parfumées ? Des plateaux de viandes à en émoustiller les papilles ? L’endroit parfait pour goûter à la culture israélienne dans une version atypique et de qualité ?

On vous présente בית מלך – Beth HaMeleh : LE Grill-bar de qualité qui revisite le sandwich pour en faire un vrai concept. Des plateaux de viande, d’entrecôtes et de merguez « home made », spécialité israelienne « Meourave yeroushalmi » et crème d’aubergines noires ; il s’agit là d’une véritable invitation à venir goûter leur shawarma, leur kebab, sans oublier leur foie de poulet !

Tout amateur de viande y trouve son bonheur ! Vous l’aurez compris : comme son nom l’indique בית מלך- Beth Ha Meleh, où le carnivore est roi !

BEIT HAMELEH – NETANYA

Cacher Lamehadrine

Hertzl 7 Netanya – (Angle Dizengoff)

Tél : 09.746.1234

https://youtu.be/54P9IKYx0II

Mamash Taim

Idée originale et présentation par Léa tov, (production Golda Média)

A la caméra et à la réalisation Melanie Zouari pour Oz production.

Une musique originale de @Michael LAMPEL.

Graphisme et Générique Yaël Nadjar pour Sidewalk Medias.