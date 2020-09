LE SHOUK HACARMEL

😋Mamash Taim c’est aussi des reportages en version « Food trip » avec « Les coups de cœur de Léa ».

Lors de ses balades gourmandes guidées, Léa Tov vous fait découvrir Israël et sa gastronomie.

👉Aujourd’hui Léa vous embarque 🎥 au shouk Hacarmel de Tel-Aviv .

Léa vous présente (entre autres) Paula et ses délicieux macarons :

Instagram HopaPaula

Facebook Hopa Paula

Panda et ses magnifiques spécialités dont le célèbre Sabirh au 47 rue Malan :

insta Pandapitachef

Fb panda pita

et Hala avec ses schnitzels …

Mamash Taim – Les coups de cœur de Léa

–

–

–

–

