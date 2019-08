Les vacances, on les attend toute l’année et quand elles sont enfin là, au bout de deux jours on manque parfois d’idées pour occuper grands et petits. Alors voilà quelques sorties à faire en famille ou entre amis ce mois d’août à Jérusalem.

Les festivals

Hutsot Hayotser – le festival de l’artisanat

du 12 au 24 août 2019 – Piscine du Sultan

Hutsot Hayotser est d’abord un festival de la création avec plus de 30 pays qui exposent leurs objets artisanaux ainsi que de nombreux artistes israéliens qui viennent y présenter leurs créations : bijoux, décoration, tableaux, etc. Mais c’est aussi le rendez-vous des chanteurs israéliens qui s’y produisent chaque soir lors d’un grand concert. Cette année au programme entre autres : Shlomo Shabat, Hanan Ben Ari, Statik et Ben El Tavori, Idan Amedi etc.

Plus d’infos sur : artfair-jer.com

Festival 360 °

du 13 au 15 août 2019

Chaque soir, des artistes en tous genres – comédiens, musiciens , marionnettistes, conteurs etc,,,- s’approprient un lieu et proposent différents spectacles pour toute la famille.

le 13/08 à partir de 17h au Gan Hapaamon – entrée gratuite

le 14/08 à partir de 19h à Emek Hamatzlava – entrée gratuite

le 15/08 à partir de 19h au musée de la Tour de David – entrée payante

Plus d’infos sur : www.360jlm.co.il/

Festival Klezmer de Jérusalem

du 13 au 20 août – vieille ville et dans les quartiers de Jérusalem

Il n’y a pas qu’à Tsfat qu’on peut écouter de la musique Klezmer. Jérusalem a également son festival avec des concerts, des master-classes et des rencontres. Cette année plusieurs quartiers se sont associés au festival et offrent des concerts klezmer gratuits.

le 14/08 à 20h30 – Matnas de Har Nof

le 18/08 à 20h30 – Matnas de Pisgat Zeev

le 19/08 à 20h30 – Matnas de Ginot Haïr / Matnas de Lev Haïr et Matnas de Har Homa

Plus d’infos sur : klezmerjerusalem.co.il

Festival International des Marionnettes

du 18 au 22 août 2019 – Train Theater et Gan Hapaamon

Le festival offre des spectacles de marionnettes en tous genres et d’ombres chinoises, venus des quatre coins du monde, pour les petits bien sûr mais aussi pour les adultes. A noter que chaque après-midi, des représentations gratuites ont lieu au Gan Hapaamon pour toute la famille.

Plus d’infos sur : www.traintheater.co.il/

Le Festival de la Bière

les 28 et 29 août 2019 – Gan Haatsmaut

Pour finir l’été sur une note rafraichissante, le festival de la bière combine dégustation de dizaines de bières – à boire avec modération – avec musique live.

Plus d’infos sur : www.jerusalembeer.com/

Les musées de Jérusalem

Avec plus de 50 musées, Jérusalem est une ville qui propose toute une palette de découvertes à faire. Certains musées s’adaptent aux vacances en proposant des activités spéciales pour les familles.

Le cirque au musée de la Tour de David

En l’honneur du 30e anniversaire du musée, toute la famille est invitée à la fête avec des activités ludiques : ateliers créatifs, cours de jonglage, déguisements etc… et le Cirque Florentine en spectacle.

Plus d’infos : www.tod.org.il

Peter et Pan au musée d’Israël

Peter Pan attend tous les enfants pour une foule d’activités à travers l’exposition qui lui est consacrée. Des ateliers créatifs et des visites guidées sont aussi organisés au musée pour les jeunes.

L’entrée du musée est gratuite au mois d’août 2019 pour les jeunes jusqu’à 17 ans,

Plus d’infos : www.imj.org.il

Leonard DeVinci au musée des sciences Bloomfield

Pour son 500e anniversaire, Leonard DeVinci, ses drôles de machines et ses inventions sont de passage au musée des sciences pour le plaisir et la curiosité des petits et des grands.

Plus d’infos : www.mada.org.il/

Festival d’été à Ein Yael

Cet écomusée situé à coté du Zoo Biblique de Jérusalem propose à ses visiteurs de découvrir des techniques artisanales traditionnelles à travers divers ateliers créatifs. Du 12 au 28 août 2019, les visiteurs feront en plus un bond de 2000 ans en arrière pour revenir au temps des romains lors du festival Ein Yael.

Plus d’infos : www.einyael.co.il

Un été de magie au musée des Pays de la Bible

En août le musée se transforme en école pour sorciers et sorcières. Venez apprendre les secrets des potions magiques, des sorts, des amulettes lors d’une visite guidée théâtralisée.

Plus d’infos : www.blmj.org

L’escape room du musée d’Art Islamique

Venez résoudre des énigmes et découvrir qui est le voleur des montres de la superbe collection du musée. Au programme de cet été, il y a aussi des ateliers créatifs et du théâtre. L’entrée du musée est gratuite en été pour les enfants et le jeudi de 15h à 19h pour tous.

Plus d’infos : www.islamicart.co.il

Mais encore …

Le jeu de piste de la mairie

Le maire de Jérusalem a oublié le code d’accès à son ordinateur, Aidez le à le retrouver en résolvant quelques énigmes. Tous les mercredis d’août à 10h, pour les 5-12 ans. Gratuit avec la carte Yerushalmi, sinon 10 nis.

Réservation : www.jerusalem.muni.il

100 ans de BauHaus au Beit Hansen

Pour fêter le centenaire de ce mouvement architectural, le Beit Hansen organise du 25 au 31 août des activités gratuites pour tous : jeux, ateliers créatifs, conférences, expositon etc …

Plus d’infos : hansen.co.il

Ir David, là où tout à commencer

Durant le mois d’août, Ir David propose de nombreuses activités pour toute la famille : visites guidées, ateliers créatifs, promenade en chameaux etc …. A noter une visite guidée en français a lieu tous les mercredis à 12h30.

Plus d’infos : www.cityofdavid.org.il

Visite de la Knesset en français

Si vous voulez en savoir plus sur le système politique israélien, sachez que la Knesset organise des visites guidées très instructives dans plusieurs langues les dimanches et jeudis. Elles ont lieu en français à 13h. C’est gratuit et il n’est pas nécessaire de réserver.

Plus d’infos : main.knesset.gov.il

