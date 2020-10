Les prévisions de l’alya pour « l’après-Corona » sont très optimistes, mais même au coeur de cette période troublée, les olim continuent à arriver, montrant la confiance qu’inspire l’Etat d’Israël malgré la situation. Lundi, un avion a a atterri à l’aéroport Ben-Gourion avec à son bord 72 nouveaux immigrants. Cette opération était organisée conjointement par l’Agence juive et le Keren Li-Yedidout. Depuis Roch Hachana et le début du confinement général, plus de 800 olim sont arrivés en Israël en provenance de 25 pays, dans le strict respect des consignes.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90