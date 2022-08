Décidément, en Israël, on ne se laisse pas abattre par les menaces sécuritaires. Ainsi, un tour d’horizon sur les prix de l’immobilier dans le sud du pays, y compris à la frontière avec Gaza montre que malgré les tensions le marché se porte bien.

Une étude du site Israël Hayom permet de constater que les recherches pour un appartement seconde main à Ashkelon sur le site de ventes immobilières Yad2, s’élèvent à 113000 depuis le mois de janvier 2022, ce qui représente une augmentation de 79% par rapport au premier semestre 2019.

Ashkelon est une ville en pleine expansion immobilière, elle est même devenue l’une des villes les plus prisées pour y vivre ou pour y investir.

Les prix y ont augmenté en conséquence. Un appartement de 4 pièces seconde main coûte en moyenne 1445000 shekels soit 19% de plus qu’en 2019. Un 5 pièces se vendra autour de 1800000 shekels soit 23% plus cher qu’en 2019. Quand aux maisons individuelles, il faut désormais compter 3330000 shekels pour en devenir propriétaire soit 33% de plus qu’en 2019.

Le même phénomène s’observe à Sdérot, une ville encore plus proche de la Bande de Gaza, où les habitants n’ont que 15 secondes pour se mettre à l’abri en cas d’alerte. Le prix d’un 4 pièces y a augmenté de 17% par rapport à 2019 et se vendent à 990000 shekels et les 5 pièces sont à 1045000 shekels. Le prix des maisons individuelles à Sdérot a bondi de 26%, elles coûtent en moyenne 2140000 shekels.

Chiffre encore plus frappant: le prix des maisons individuelles à la frontière de Gaza ont augmenté de 30% en deux ans et se vendent en moyenne à 3200000 shekels.

Une telle tendance prouve que les villes du pourtour de Gaza sont très demandées. Pour les observateurs, cette forte demande est liée d’une part au développement impressionnant de ces villes pendant les dernières années, grâce à une politique volontaire des municipalités, notamment. Mais ils estiment aussi que les familles qui viennent s’installer justement dans le sud, sont pour certaines motivées par des considérations idéologiques. La résilience du peuple juif, son obstination à vivre et à garder la tête haute, se retrouve donc dans tous les domaines, y compris l’immobilier.