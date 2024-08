Les Israéliens demeurent de grands consommateurs, malgré la guerre et les tensions.

La société Shva qui centralise les opérations bancaires automatisées a publié les chiffres de dépenses par carte bancaire des Israéliens au mois de juillet 2024.

Pendant ce premier mois des grandes vacances, les dépenses du public israélien par carte de crédit ont atteint la somme globale de 46.264 milliards de shekels soit une augmentation de 12.2% par rapport à juillet 2023.

En moyenne, chaque jour, les Israéliens ont dépensé 1.5 milliards de shekels pendant le mois de juillet ce qui représente une augmentation de plus de 6% par rapport aux dépenses quotidiennes au mois de juin 2024.

Les dépenses en ligne sont aussi en hausse au mois de juillet 2024 par rapport à juillet 2023. On note une augmentation de 11.6% des dépenses en lignes entre les deux.

Les dépenses par carte en magasin ont, elles augmenté, de 13.1% entre juillet 2023 et juillet 2024.

Ce qui est frappant c’est la proportion des dépenses consacrées aux voyages et autres loisirs pendant ces vacances, même en temps de guerre. C’est ce que constate Taly Holberg, la directrice adjointe de la société Shva: ”Pour la première fois depuis le début de la guerre ‘Glaives de fer’, nous observons au mois de juillet une croissance dans deux branches impactées par la guerre: les dépenses du public israélien ont augmenté dans les secteurs des agences de voyage et des loisirs et attractions par rapport à l’été dernier. En outre, dans l’hôtellerie et les chambres d’hôtes, on note que les dépenses sont aussi importantes. Le taux d’occupation est seulement de 15% inférieur à celui de juillet 2023. Sur l’ensemble du marché, nous constatons une poursuite de la croissance des dépenses dans un contexte d’augmentation des prix dans les différents secteurs de l’économie et également en raison du fait que plus d’Israéliens sont restés en Israël par rapport à la même époque l’année dernière”.