L’opération Aurore a été lancée vendredi 5 août, veille de Ticha BeAv. Lorsqu’une telle mission repose sur les épaules de responsables politiques et militaires, on peut concevoir qu’ils ne jeûnent pas; ils ont besoin de toute leur concentration et leur énergie pour diriger des opérations délicates.

Le témoignage de Hili Tropper, ministre de la Culture et membre du cabinet de sécurité, qui était aux côtés de Benny Gantz samedi soir, alors que le jeûne venait de commencer éclaire, d’une autre dimension le ministre de la Défense.

Voici ce qu’il écrit sur sa page FaceBook:

La réunion s’est naturellement éternisée. Les participants sortaient de temps à autre pour se préparer un café ou boire quelque chose. C’est légitime bien entendu pour des gens qui n’ont pas l’habitude de jeûner ou pour ceux qui jeûnent en temps normal mais qui maintenant, en pleine bataille, doivent conserver 100% de leur concentration. Chacun selon sa foi.

Et je vois Benny, les yeux marqués par des heures sans sommeil, qui ne boit rien. Et je sais combien un espresso est important pour lui en général… Je lui ai dit qu’à mon avis il n’était pas obligé de jeûner, la responsabilité qu’il porte exige qu’il soit en possession de tous ses moyens, les sujets dont nous débattons sont des questions de vie ou de mort (pikoua’h nefesh).

Benny m’a répondu que ce soir, il ne boit pas en public. Quand il a vraiment besoin de prendre un café ou un verre d’eau pour rester éveillé, il s’efforce de le faire dans une chambre tout seul, pas devant tout le monde. »C’est un jour de jeûne, un jour important pour notre histoire, même si cette année, je ne peux pas jeûner, je ne bois pas devant tout le monde ».

Plus tard dans la soirée, lorsque la réunion du cabinet s’est terminée et avant même qu’ait été donné l’ordre d’attaquer, il est entré dans une pièce adjacente et là je vois qu’au milieu des classeurs remplis d’informations des services de renseignements, il sort des pages imprimées de la meguilat Eikha (Le Livre des Lamentations que l’on lit le soir de Ticha Beav, ndlr), et il m’invite à lire avec lui. Il vient de passer une nuit blanche et s’apprête à en faire une autre, il porte une responsabilité énorme et il est constamment sollicité. Mais dans son langage, il me dit: »Ce soir c’est la guerre, mais ce soir c’est aussi le jeûne de Ticha beAv ».

A mes yeux, la perspective historique et le lien aux racines ont un profond rapport avec la foi dans la justesse de notre chemin, y compris aujourd’hui et par là avec la compréhension de la nécessité de se battre en ce moment.

J’ai assisté à beaucoup de lecture de la meguila de Ticha BeAv, jamais comme celle-là », conclut Hili Tropper.