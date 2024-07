Le village de Majdal Shams, profondément meurtrie par l’attaque meurtrière perpétrée samedi contre des enfants, a publié dimanche matin le nom de onze des jeunes victimes.

Les noms autorisés à la publication sont les suivants : Fajr Layat Abu Saleh (16 ans), Amir Rabia Abu Saleh (16 ans), Hazem Akram Abu Saleh (15 ans), Jon Wadi’ Ibrahim (13 ans), Izil Nashat Ayoub (12 ans), Finis Adham Safadi (11 ans), Yazan Nayef Abu Saleh (12 ans), Elma Ayman Fakr al-Din (11 ans), Naji Taher Halabi (11 ans) et Milar Mu’adad al-Sha’ar (10 ans).

Leurs obsèques se dérouleront dimanche matin à 11 heures dans la ville.

Un autre jeune, assassiné également dans cette attaque, Nazem Fahr Saab, d’Ein Guinya, sera inhumé à 10h00.

« Avec une peine et un chagrin immenses, et en acceptant la volonté de Dieu, Majdal Shams porte le deuil des meilleurs de ses enfants et de ses adolescents qui ont été tués dans une attaque perpétrée contre le stade du village », a-t-il été souligné dans un communiqué poignant.

Les photos de tous ces jeunes, fauchés par une roquette du Hezbollah, brisent le cœur de tout Israël.