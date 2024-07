Des milliers de personnes ont assisté ce dimanche à Majdal Chams aux obsèques des douze jeunes enfants assassinés lors de l’attaque meurtrière du Hezbollah perpétré samedi sur le village depuis le Liban.

Des équipes de secouristes ont prodigué des soins à plusieurs personnes proches des victimes qui se sont évanouis pendant les enterrements en raison de la foule nombreuse qui se pressait et du chagrin qui les oppressait.

Le chef spirituel de la communauté druze, Sheikh Muwafaq Tarif, a déclaré lors de la cérémonie funéraire qu’il s’agissait de la plus grande catastrophe qui ait frappé la communauté druze. « Hier, c’était un samedi noir pour la communauté druze et les habitants du nord. Un samedi qui restera gravé dans la mémoire comme un acte inhumain contre des enfants. Les scènes d’horreur ne seront jamais effacées, restant une période sombre de l’histoire de l’humanité ».

Il a ajouté que les habitants du nord et du plateau du Golan vivaient une guerre quotidienne qui mettait en danger leur vie et celle de leurs enfants. Et de préciser : « L’État doit agir immédiatement pour rétablir la sécurité pour les habitants ».

L’armée israélienne, les services des pompiers, le Maguen David Adom, la police israélienne et les conseils locaux des villages ont mis en place une cellule de crise commune pour assurer la sécurité des habitants et gérer les obsèques.