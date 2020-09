Avant la signature de l’accord de normalisation entre Israël, les Emirats arabes unis et Bahreïn, le président Donald Trump, le Premier ministre israélien et les ministres des Affaires étrangères des deux Etats arabes se sont exprimés.

Voici des extraits du discours du Premier ministre Binyamin Netanyahou :

« Cette journée est une page d’Histoire et ouvre un nouvel horizon (…) Les fruits de cette paix seront très nombreux. Premièrement, car d’autres pays viendront se joindre, deuxièmement, grâces aux effets économiques qui rejailliront sur toute la région, et troisièmement, parce qu’il ne s’gait pas seulement de paix entre dirigeants, mais entre peuples, entre les personnes. Nous avons déjà commencé à coopérer dans de nombreux domaines et je suis certain que nous arriverons à trouver des solutions aux défis qui nous attendent (…) Depuis des milliers d’années, le peuple juif prie pour la paix et depuis des décennies l’Etat d’Israël prie pour la paix. En ce jour, nous sommes très reconnaissants. Nous sommes recoanissants envers le président Donald Trump pour son leadership. Vous vous êtes rangé de manière déterminée du côté d’Israël face à Téhéran. La paix que nous signons aujourd’hui jouit d’un large soutien en Israël, aux Etats-Unis et dans le monde (…) Vous avez entendu de la bouche du président américain que d’autres pays sont dans la fil d’attente. ceci n’était pas imaginable durant des années mais aujourd’hui, c’est la réalité. Les habitants d’Israël connaissent le prix de la guerre. Moi aussi. J’ai été blessé au combat, un bon ami à moi est mort dans mes bras, et mon frère Yoni a été tué lors d’une opération de libération d’otages à Entebbe. La douleur de mes parents à la mort de Yoni me hantera jusqu’à la fin de mes jours. Au cours des années, lorsque je rends visite à des familles endeuillées par le terrorisme, je vois cette même douleur. C’est pour cela que je suis ému d’être ici aujourd’hui. ceux qui portent sur eux les griffures de la guerre ressentent le mieux ce qu’est la paix. Cette démarche d’aujourd’hui est susceptible de mettre fin de manière définitive au conflit israélo-arabe (…) cette nouvelle paix amènera une coopération dans de nombreux domaines y compris dans la lutte contre le Corona (…) Mettons le cynisme de côté et ressentons le battement d’ailes de l’Histoire. cette paix que nous signons aujourd’hui sera éternelle. Je terminerai par un verset des Psaumes : ‘Dieu donne la force à Son peuple, Dieu bénira son peuple par la paix. Et comme nous célébrons dans quelques jours Roch Hachana, le Nouvel an juif, nous amenons pour la nouvelle année une bénédiction d’amitié, d’espoir et de paix ».

Après les discours, s’est tenue la cérémonie de signature des traités de normalisation ainsi qu’un document appelé « pacte d’Abraham ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90