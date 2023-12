Israël subit une pression grandissante de la part de la « communauté internationale » qui de fait s’immisce dans la gouvernance de notre pays, et s’arroge la compétence, le droit, et même le devoir de dicter à Israël ce qu’il doit faire pendant et après la guerre.

Voyons en détail de quoi il s’agit :

Joe Biden est un ami d’Israël, il n’y a pas lieu d’en douter. Mais récemment, sous la double pression d’une campagne électorale qui commence formellement dans 3 semaines et aussi d’une cote d’approbation en forte chute, son ton a quelque peu changé :

Le 5 Décembre, il déclare : « Israël est en train de perdre son support international à cause des bombardements aveugles sur les civils de Gaza ». Cette petite phrase constitue en fait une accusation formelle extrêmement grave contre Israël de commettre des crimes de guerre contre la population palestinienne civile de Gaza. Et comme pour appuyer encore cette accusation, CNN relaie le 12 Décembre un mémo du Pentagone affirmant que sur les 29000 munitions air-sol qui ont atteint Gaza, 40 à 45% de celles-ci étaient des « bombes stupides », non guidées, et donc ayant de fortes chances d’affecter les populations civiles de Gaza. Tout ceci constitue des accusations très graves mais sans fondement. Il n’aura d’ailleurs fallu que quelques jours pour les portes paroles de la maison blanche, du département d’état et du pentagone pour requalifier (i.e. minimiser) ces accusations, mais le mal était fait, la presse mondiale et les réseaux sociaux les avaient diffusés, interprétés, amplifiés.

Rétablissons la vérité : Israël ne fait pas de bombardements aveugles. Nos bombes guidées sont d’une précision extrême, chirurgicale. Les trajectoires de nos bombes non guidées sont calculées en temps réel de façon très méticuleuse, et celles-ci atteignent précisément leur but. Si victimes collatérales il y a, elles sont seulement dues à l’utilisation systématique par le Hamas de boucliers humains.

Continuant dans sa critique « amicale » d’Israël, Biden a ensuite déclaré :

Les USA imposeront un calendrier de fin de guerre, avec en particulier la fin des hostilités de haute intensité et la sortie de Tsahal de Gaza à la fin de 2023.

Israël n’aura aucun rôle à Gaza après la fin de la guerre

Israël n’aura pas son mot à dire sur qui gouvernera Gaza après la guerre

Israël doit accepter la création d’un état palestinien, et pour cela, Israël devra faire des concessions

Bibi doit changer de mentalité et devenir plus flexible (pour accepter toutes ces demandes américaines)

Bibi doit renvoyer plusieurs de ses ministres (on sait qui !) pour faciliter la réalisation du plan américain.

Etc.

Bien sûr, les USA livrent en permanence à Israël les munitions et autres fournitures militaires dont nous avons besoin, mais tout de même, de quoi se mêlent-ils ?

Israël modus operandi depuis le début de cette guerre vise exclusivement à accomplir ses deux objectifs initiaux : la libération de tous les otages et la destruction du Hamas. Israël et seulement Israël dictera le calendrier des opérations en fonction de ses objectifs. John Kirby et Jake Sullivan ne s’y trompent pas et leurs dernières déclarations sont un peu plus nuancées que celles de Biden. Quand au futur de Gaza et de la Judée / Samarie, je reprendrais ici la réponse si juste de Tsipi Hotoveli (il y a quelques jours sur Sky News) : « Pourquoi êtes-vous tellement obsédés pas des solutions qui ont prouvé encore et encore ne pas marcher ? » ou bien, pour citer la phrase célèbre d’Albert Einstein : « La définition de la folie est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent. » Le schéma décrit dans les accords d’Oslo est mort définitivement le 7 Octobre 2023 : tout le monde sait maintenant que personne ou presque parmi les palestiniens ne veut d’un état d’Israël à côté d’un état palestinien. Ils veulent tout, « de la rivière à la mer ». Seuls les plus naïfs, les plus faibles d’esprit ou les plus hypocrites ne voient pas que cela veut dire le génocide du peuple juif et la disparition de l’état d’Israël. A ce jour, la très grande majorité des palestiniens où qu’ils se trouvent approuve cet objectif funeste, supporte le Hamas, et justifie les massacres du 7 Octobre. Une séparation entre les populations s’imposera dans le futur, mais une séparation dictée par les objectifs sécuritaires d’Israël, une séparation qui prendra aussi en compte la bellicosité répétée et prévisible des palestiniens. Nous ne laisserons ni Biden ni qui que ce soit nous dicter les modalités du futur de notre région.

Au sein de cette communauté internationale, la France voudrait occuper une place de choix : Emanuel Macron se voit comme un leader du monde occidental. Mais si sa capacité d’influence et ses moyens d’intervention sont très limités, cela ne l’empêche pas de donner des leçons et même de formuler ses exigences à Israël.

Lui-même, puis ses représentants, dont Mme Colonna aujourd’hui, exigent d’Israël un cessez le feu total et immédiat, exigent une libre circulation des personnes et des biens dans Gaza, exigent la sortie immédiate de Tsahal de Gaza, et exigent qu’Israël « s’occupe » des colons terroristes juifs qui sèment la panique en Judée / Samarie. D’ailleurs, la France, mais aussi les USA, la Belgique, l’Espagne, l’Irlande, tous les pays arabes at bien d’autres encore nous disent vouloir interdire d’entrée dans leurs pays les « colons coupables », Certains même affirment vouloir planifier des poursuites judiciaires pour crimes de guerre auprès de différentes instances dont la Cour Internationale de Justice, contre les soldats de Tsahal, les membres du gouvernement Israélien, les colons, etc… Je suggère qu’il serait parfaitement justifié d’appliquer des mesures réciproques, c’est-à-dire d’interdire d’entrée en Israël tous les manifestants de ces pays qui appellent au génocide des juifs et à la destruction d’Israël en scandant « de la rivière à la mer » .

Un mot encore : la commisération exhibée par la communauté internationale pour les « victimes » palestiniennes est basée sur les chiffres fournis par le soi-disant ministère de la santé du Hamas, chiffres que bizarrement, personne ne questionne, personne ne conteste. On en est aujourd’hui, selon les relais, à plus de 25,000 morts, presque tous civils donc innocents, parmi lesquels se trouveraient plus de 10,000 enfants. Toutes ces morts auraient été causées par les bombardements de Tsahal. De même, en Judée / Samarie, les colons juifs auraient tué 125 innocents palestiniens. Autant le dire tout de suite, je n’accorde aucune crédibilité à ces chiffres. Rappelons-nous que ce même soi-disant ministère de la santé de Hamas avait avancé le chiffre de 5000 morts lors de l’épisode de l’hôpital Al Ahli, le chiffre réel étant de moins de 20 morts !! Tous ces appels à la retenue, au cessez le feu, à la prudence dans les actions de Tsahal sont basés sur des chiffres irréalistes, mensongers et manipulateurs.

Par contre, il serait bon que la communauté internationale s’occupe en priorité de ses propres affaires : Durant les deux derniers mois, les bases américaines au Moyen Orient ont subi plus de cent attaques, certaines causant des dégâts sérieux, parfois des morts. Les attaquants sont toujours des milices armées et financées par l’Iran. Et qu’a fait l’Amérique ? rien ou presque. Des réponses symboliques pour ne pas provoquer de guerre. Monsieur Biden, voila une tache importante pour vos troupes. Autre exemple : Depuis plusieurs semaines, les Houtis basés au Yemen, autre marionnette de l’Iran, ont intensifié leurs attaques sur les navires marchands circulant dans la mer rouge, vers Israël, la Jordanie, ou le canal de Suez. Est- ce important ? 9% du pétrole mondial transite par le détroit de Bab El Mandeb sous contrôle des Houtis, 40% du commerce mondial passe par ce même détroit. Les Houtis ont créé de facto une situation de blocage à tel point que de très grandes compagnies de transport maritime ont décidé de ne plus utiliser cette route. Le coût pour le commerce mondial se chiffrera très vite en millions de dollars voire beaucoup plus. Il est de la responsabilité de tous les pays développés de maintenir ouvertes ces voies maritimes internationales, et d’y assurer la sécurité des navires en transit. Que font la France, la Grande Bretagne, les USA et tous les autres ?

Israël est un pays démocratique respectueux des lois internationales, soucieux de vivre en paix avec ses voisins. Israël a toujours été dans une situation sécuritaire tendue, mais depuis le 7 Octobre, Israël est en crise. Nous menons aujourd’hui une lutte existentielle, une lutte pour la survie de la seule nation juive au monde. Nous remercions chaleureusement nos amis et alliés pour leur support, leur amitié et leur confiance. Mais il est important que tous comprennent que nos actions sont seulement dictées par notre souci de sécurité et de bien être pour tous, maintenant et dans le futur.