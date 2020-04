Pour Mosaïques

On aurait dû se méfier : James Bond qui décide de reculer son retour sur les écrans dans son nouveau film, « Mourir peut attendre », c’est louche, très louche. L’agent secret le moins secret du monde craint donc le virus C-19, sans doute développé dans un laboratoire caché sous la Terre Adélie par le fils de Poutine et de Mata-Hari ? Oui, car, comme le rappelle judicieusement la sagesse des nations (et la gardienne de mon immeuble), nous sommes tous dans la main de Dieu. Justement, j’aurais quelques réclamations à faire valoir au bureau du service après-vente du Grand Tout. Chez nous, en France, l’organisation des événements a été visiblement sous-traitée à des experts en désorganisation, Coréens du Nord, fonctionnaires Haïtiens (ou du Shin Beth, faut voir). J’explique : à Paris, nous avons eu la crise des gilets jaunes, qui a perturbé la visite de ma tante Rachel venue de Pologne. Nous avons eu ensuite la grève des transports, qui a déréglé le programme de cuisson des blintzes et du makotch de mon ex-épouse à Aix-en-Provence. Nous avons subi la grogne des avocats qui ont retardé le dossier du contentieux de mon oncle Abisror avec le Trésor Public (mon oncle en a profité pour dire au juge : « Faites-moi confiance » – ce qui, dans son cas, devrait inciter n’importe qui à s’enfuir). Il y a eu aussi la grève des professeurs – mais là, je suis pour – j’ai été un cancre militant, moi aussi. Bref, depuis deux ans, la France est secouée par les demandes des uns, les vapeurs des autres, les brasiers de la CGT et les éclats de #MeToo. Mais à des moments différents, ce qui est illogique. Il eut été plus simple, quand même, de superposer tous ces mouvements, non? Le Big Architecte aurait pu faire un effort, que diable ! – ou s’est-il embrouillé dans ses fiches ? On aurait eu, ainsi, des Gilets Jaunes assaisonnés au C-19, représentés par des avocats en grève, bourrés de blintzes et de makoch, tout ça en même temps, arrêts de travail et pandémie, salade et fromage compris. On aurait nommé ce moment : « la convergence des luttes ». Ou, plus précisément : « Le cluster des souks ».

Le management des emmerdements, je le signale, est un art délicat (généralement bien maîtrisé par certains sénateurs). Il faut savoir doser le petit empêchement avec le gros pépin, l’arrêt de travail et la maladie de complaisance, la mort et l’au-delà (y a-t-il du makoch ?). Le coronavirus nous force à poser la question essentielle : dans le grand plan de l’Univers, qui sommes-nous ? Qui suis-je? Et, surtout, comment fait-il, James Bond, pour séduire tant de belles filles ? Pour connaître la réponse, pas de doute, mourir peut attendre.

J’attends. F.F.