Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, veut se rendre en Syrie pour rencontrer Ahmed Al Sharaa, qui a pris le pouvoir au mois de janvier dernier.

D’après des sources palestiniennes, les autorités israéliennes empêcheraient ce déplacement. Elles indiquent que des hélicoptères jordaniens devaient venir chercher Abou Mazen à Ramallah pour l’emmener en Jordanie et de là il serait parti avec sa délégation pour Damas en avion.

Israël n’aurait pas donné son autorisation pour que les hélicoptères jordaniens se posent à Ramallah, ce qui est inhabituel puisque c’est ainsi que Mahmoud Abbas se déplace à l’étranger. C’est la première fois qu’Israël empêche le président de l’AP de se rendre à l’étranger.

Pour les Palestiniens, cette manoeuvre est une preuve supplémentaire de la volonté d’Israël d’affaiblir l’Autorité palestinienne et, selon eux, de renforcer ainsi le Hamas en Judée-Samarie. »La survie du gouvernement Netanyahou et son sort politique sont liés à la survie du Hamas et vice-versa », affirment des responsables palestiniens, »C’est la seule raison pour laquelle la visite d’Abou Mazen est empêchée ».