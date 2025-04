Le Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a approuvé ce samedi la nomination de Hussein al-Sheikh au poste de vice-président du comité, faisant de lui l’adjoint officiel du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Cette nomination, proposée par Abbas lui-même lors d’une réunion du Comité exécutif, vient concrétiser une position récemment créée par décision du Conseil central de l’organisation. Selon plusieurs observateurs, cette manœuvre viserait à consolider le statut d’al-Sheikh comme potentiel successeur d’Abbas.

Hussein Shahada Muhammad al-Sheikh, qui aura 65 ans en décembre prochain, est considéré comme l’un des plus proches collaborateurs d’Abbas. Son parcours est marqué par un passé terroriste- il a été détenu dans les prisons israéliennes entre 1978 et 1988 pour son implication dans des activités durant la première Intifada – et par une carrière politique au sein des institutions palestiniennes.

Depuis mai 2022, al-Sheikh occupe le poste de secrétaire du Comité exécutif de l’OLP. Auparavant, il présidait l’Autorité des affaires civiles palestinienne, fonction qui faisait de lui le principal interlocuteur avec les autorités israéliennes, notamment avec le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires et l’administration civile (COGAT).

Cette proximité avec les autorités israéliennes lui vaut des critiques au sein de la société palestinienne, certains le considérant comme un « collaborateur ». À l’inverse, ses défenseurs soulignent son expérience et sa connaissance approfondie des dossiers sensibles dans les relations israélo-palestiniennes.

Ces dernières années, al-Sheikh est devenu un confident d’Abbas, exerçant une influence significative sur la politique intérieure et extérieure de l’Autorité palestinienne. Il a notamment dirigé le mécanisme de coordination civile et sécuritaire avec Israël et mené des contacts avec des pays arabes et des organismes internationaux.

La récente réunion du Conseil central de l’OLP a clairement présenté al-Sheikh comme un successeur potentiel d’Abbas, signalant ainsi une préparation progressive à une transition du pouvoir au sein de l’Autorité palestinienne.