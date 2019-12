Dans son classement annuel des 100 brevets les plus importants déposés durant l’année 2019, la magazine américain Time a recensé neuf inventions israéliennes. Les critères utilisés par le magazine sont la capacité des inventions à résoudre des problèmes complexes de manière créative et qui contribuent à rendre le monde meilleur dans de nombreux domaines tels que la santé, l’éducation, les transports, l’agriculture etc.

Parmi les brevets israéliens ont trouve notamment:

« Watergen »: technologie qui produit de l’eau potable à partir de l’air ambiant. La machine appelée « Genny » ressemble à un « cooler » classique et peut produire 27 litres d’eau par jour. Cette technologie est déjà utilisée dans des pays qui sont souffrent de manque d’eau potable: en Inde, au Vietnam, en Afrique du Sud, en Colombie, en Sierra Leone et en Ouzbekistan. Le processus de transformation de l’air en eau arrive à préserver la propreté, le goût et les qualités minérales d’une eau « normale ». (v. vidéo).

OrCam – MyEye 2: Des « lunettes parlantes » dotées d’intelligence artificielle qui aideront les malvoyants ou non-voyants à se situer, à lire et à identifier des visages ou des obstacles. Nerivio: accessoire médical posé sur le bras et relié par ondes au smartphone pour traiter efficacement les migraines aigues en agissant sur les nerfs. Elli’q: « robot social » destiné aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Ce brevet a été particulièrement souligné par le magazine Time pour son rôle dans la lutte contre la solitude et l’isolement des personnes âgées. Alice: avion de neuf places au matériel léger fonctionnant totalement à l’électricité. Si les essais sont concluants le brevet pourrait être élargi à des appareils plus grands, avec tout ce que cela implique de positif au niveau environnemental. TytoHome: appareil permettant d’effectuer des examens médicaux élémentaires à domicile en étant en contact avec le médecin grâce à une application sur le smartphone. (v. vidéo)

Vidéos (Watergen):

Vidéo (TytoHome):

Photo Orcam My Eye 2.0