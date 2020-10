L’une des dernières inventions israéliennes en matière de défense du territoire : le drone multirotor « personnel » de reconnaissance dont pourra être équipé chaque combattant. Le « Spear-UAV » développé par la compagnie du même nom est léger, rapide, précis et peu onéreux et peut rester en l’air pendant plus d’une heure. Il se présente sous forme de grande gélule qui s’ouvre une fois en l’air et se transforme en drone multirotor. Le « Spear-UAV » peut être lancé depuis un avion, un bateau, un tank ou d’autres véhicules mais aussi, et c’est nouveau, depuis l’arme personnel d’un soldat.

Ce moyen de reconnaissance précis, relié à un écran, sera très efficace en temps de guerre ou de menace terroriste pour savoir ce qui se passe de l’autre côté de la frontière ou dans le camp ennemi. Parmi les avantages de ce nouveau produit : il donnera une image précise et rapide de ce qui se passe sur le terrain, il évitera à nos soldats de se mettre en danger inutilement ou de tirer par erreur sur des forces de Tsahal présentes dans le secteur. Le « Spear » sera aussi une alternative efficace pour les endroits où il est difficile de placer des caméras.

Vidéos:

Photo Spear Ltd