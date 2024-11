Le Professeur Emmanuel Navon, directeur général Elnet Israël analyse les aspects diplomatiques de l’accord de cessez-le-feu et déplore le refus d’Emmanuel Macron de mentionner le nom du Hezbollah: ” Ce refus est un mystère. On a parlé de ses intérêts au Liban avec le Qatar. Mais au-delà, il y a là un manque de clarté morale qui jette le discrédit sur le président français et sur la France”.