Le Président français, Emmanuel Macron, a donné une interview au journal libanais, »L’Orient-le Jour ».

Un an après l’explosion au port de Beyrouth qui avait fait 200 morts et des milliers de blessés, Macron a renouvelé le soutien de la France au pays des Cèdres et a évoqué la question du nucléaire iranien.

Il a expliqué que, selon lui, la question de la frontière maritime entre Israël et le Liban ne doit pas devenir un outil politique. »Ce qui est en jeu c’est la stabilité du pays, sa croissance, sa capacité à être considéré comme un Etat qui peut prendre en main son destin ». Il a aussi mis en garde les Libanais contre tout conflit avec Israël: »Le Liban ne survivra pas à un nouveau conflit à sa frontière sud. Il sera encore plus catastrophique, plus destructeur que celui de 2006 ».

Il a ajouté: »La France a été à la tête d’une mobilisation internationale sans précédent pour éviter l’effondrement du Liban qui aurait pu se produire après l’explosion au port de Beyrouth ».

Concernant le nucléaire iranien, le locataire de l’Elysée a donné sa vision: »Le meilleur moyen pour éviter l’instabilité régionale est de revenir à l’accord sur le nucléaire iranien. Nous faisons des efforts dans ce sens avec nos partenaires européens. Il faut reprendre le dialogue direct avec l’Iran ».

Le Président français a insisté sur la nécessité de renforcer la stabilité régionale, avec ou sans accord avec l’Iran. »L’accord de 2015 n’a pas empêché la montée des tensions dans la région. Un nouvel accord ne résoudra pas tout comme par magie ». Il a rappelé le forum qu’il a initié avec les autorités irakiennes – »Bagdad » – en août 2021 afin de promouvoir un espace de dialgue entre les pays de la région. L’Irak, l’Iran et l’Arabie Saoudite en sont membres et Macron souhaite le voir s’élargir.