Le Président français, Emmanuel Macron, s’est entretenu hier (mardi) par téléphone avec le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou.

Le Président français ”a redit son extrême préoccupation quant à l’accroissement des tensions entre le Hezbollah et Israël le long de la Ligne bleue et souligné l’absolue nécessité de prévenir un embrasement qui nuirait tant aux intérêts du Liban que d’Israël, et constituerait un développement particulièrement dangereux pour la stabilité régionale”, a indiqué l’Elysée dans un communiqué.

Emmanuel Macron a souligné ”l’urgence pour toutes les parties d’avancer rapidement vers une solution diplomatique et a rappelé la nécessité d’observer la plus grande retenue”.

Les deux leaders ont discuté des différentes options diplomatiques envisageables alors que l’émissaire américain pour le Proche-Orien, Amos Hochstein, est attendu à Paris ce mercredi.

Par ailleurs, ils ont également évoqué la menace du nucléaire iranien. ”La France, avec ses partenaires, reste pleinement engagée pour continuer de faire pression sur le régime iranien, qui doit respecter ses obligations internationales et coopérer pleinement avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)», a indiqué l’Elysée suite à cet entretien.