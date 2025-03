Le Président français, Emmanuel Macron, a indiqué s’être entretenu aujourd’hui (dimanche) avec le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou. Il a appelé le Premier ministre israélien à »mettre fin aux frappes sur Gaza et à revenir au cessez-le-feu ».

Sur son compte X, Macron a écrit suite à cet entretien: »Je viens de m’entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La libération de tous les otages et la sécurité d’Israël sont une priorité pour la France. J’ai appelé le Premier ministre israélien à mettre fin aux frappes sur Gaza et à revenir au cessez-le-feu, que le Hamas doit accepter. J’ai souligné que l’aide humanitaire doit reprendre immédiatement ».

Le Président français a réitéré son rejet du plan Trump et sa volonté de voir appliquer le plan arabe défini au Caire pour l’avenir de Gaza, plan qui a été rejeté par les Etats-Unis et Israël. »Nous continuerons de travailler sur le plan arabe de reconstruction et à l’indispensable retour à un horizon politique fondé sur la solution des deux États, qui seule peut apporter la paix et la sécurité aux deux peuples. Tout déplacement forcé ou annexion irait contre cette perspective ».

Emmanuel Macron évoque également le Liban et les récentes tensions: »J’ai aussi appelé Israël au strict respect du cessez-le-feu pour lequel il s’était engagé au Liban », écrit le Président français, »Cette exigence s’adresse à toutes les parties de manière à garantir toute sécurité aux populations civiles des deux côtés de la ligne bleue. Sur le Liban, après mes échanges avec le Président libanais vendredi et cette discussion avec le Premier ministre israélien, nous avons décidé de travailler ensemble. Le mécanisme de surveillance doit être renforcé, en vue de restaurer pleinement la souveraineté du Liban. Cela passe notamment par un retrait complet d’Israël du territoire libanais, et par l’appui à la restauration du monopole de l’État sur les armes ».

Il termine en parlant de la situation en Syrie: »Enfin, suite à mon échange téléphonique de ce vendredi avec le Président syrien Al-Charaa, nous avons discuté avec le Premier ministre israélien de la stabilisation de la Syrie et de la restauration de sa pleine souveraineté. Nous continuerons de nous coordonner étroitement avec les autorités israéliennes sur l’ensemble de ces sujets prioritaires. Le Moyen-Orient a besoin de stabilité. Seule une paix juste et durable peut garantir l’avenir de tous ».